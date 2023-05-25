Вопросы, связанные с платой за посещение особо охраняемой природной территории «Салтинская теснина» и аренды участка, обсудили в Администрации Главы и Правительства РД

Представители Минприроды Дагестана в ходе совещания сообщили, что договор об аренде участка вдоль реки Бакдакули, протекающей в Салтинской теснине, был оформлен в результате аукциона. После проведения беседы с победителем аукциона он решил его расторгнуть.

В будущем министерству рекомендовано организовывать предварительное уведомление муниципальных органов власти о любых процедурах с земельными или водными ресурсами, расположенными на их территории.

Как пояснили в профильном ведомстве, постановлением Правительства Республики Дагестан утверждена плата за посещение особо охраняемых природных территорий в размере 100 рублей, что позволит обеспечить защиту экологии, развивать инфраструктуру и материально-техническую базу для обслуживания посетителей.

От взимания платы за посещение памятника природы «Салтинская теснина» освобождены жители с. Салта Гунибского района.

При организации этого процесса решено привлекать местных жителей, заинтересованных в сохранении природных богатств.

Подобную практику предлагается внедрить во всех особо охраняемых природных территориях республики.