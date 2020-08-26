Вопросы религиозного образования в Дагестане обсудили в ДГИ

Главные аспекты духовного образования в Дагестане обсудили в ходе Круглого стола в ДГИ. На мероприятии, которое состоялось 25 августа, помимо представителей Муфтията республики, присутствовали граждане, которые получили религиозное образование за пределами страны, но планируют заниматься религиозной деятельностью в республике.

В рамках мероприятия были озвучены юридические нормы, предусматривающие ответственность за экстремистскую направленность. В ходе беседы Магомед Гаджидадаев, исполняющий обязанности ректора Дагестанского гуманитарного института, на примере ВУЗа отметил роль учреждений образования в противодействии террористической идеологии.

В рамках мероприятия также была затронута проблема возвращения россиян из Сирии, особенно детей. По этому вопросу доклад представила Асият Буттаева, член Экспертного совета АТК в РД.