Вопросы реализации инвестиционных проектов обсудили на совещании под руководством Сергея Меликова

Сергей Меликов провёл совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в республике. По словам руководителя субъекта, в республике будет создан проектный офис, который будет специализироваться на национальных и инвестиционных проектах. Кроме того, разработан реестр инвестпроектов в приоритетных экономических отраслях Дагестана, в него включены около пятидесяти проектов, каждый из которых находится на контроле Главы Республики Дагестан. В рамках совещания Сергей Меликов сделал акцент на необходимость своевременного заключения контрактов.

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