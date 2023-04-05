Вопросы реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» обсудили в Махачкале

5 апреля в мэрии Махачкалы прошло совещание, главной темой которого стали вопросы реализации на территории города госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

Открыл совещание и.о.мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов. Он остановил своё внимание на проблемах, которые возникают у столицы в ходе реализации программы, которая направлена на решение задач формирования полного и точного реестра, создание инфраструктуры пространственных данных региона для повышения эффективности управления земельными ресурсами.

Далее, вице-премьер Заур Эминов рассказал об основных направлениях реализации в Дагестане мероприятий по НСПД.

«Все задачи, определённые для реализации НСПД, это ни какие-то дополнительные задачи или новые проекты, это всё то, чем мы всё должны заниматься уже давно, без этого не может идти речи о развитии муниципалитетов», — сказал Эминов.

Далее вице-премьер выступил с инициативой создать в Махачкале рабочую группу по оперативному решению проблем, возникающих при внесении в ЕГРН необходимых сведений.

В завершении, участники встречи обменялись мнениями касательно реализации федеральной госпрограммы.