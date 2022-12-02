Вопросы развития Табасаранского района обсудили на совещании под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл в Табасаранском районе совещание по вопросам социально-экономического развития.

Среди докладчиков — руководство Минэкономразвития, Минтуризма, Минсельхозпрода и другие.

Премьер-министр отметил, что Табасаранский район имеет благоприятное транспортно-географическое положение, но при этом довольно сложный и пересеченный рельеф. В этой связи развитие региональной и местной дорожной сети играет важную роль в экономики и социальной жизни муниципального образования.

«Район в основном сельскохозяйственный, общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 34 тыс. га. В структуре посевных площадей особая роль отводится посеву зерновых.

Значительные резервы имеет дальнейшее совершенствование структуры посевных площадей в пользу развития производства высокорентабельных культур (полбы, картофеля и так далее).

Особое значение в Табасаранском районе имеет виноградарство. Сегодня общая площадь виноградников занимает 1,5 тыс. гектар. Активными темпами в муниципалитете развивается и туризм, в районе имеется ряд достопримечательностей, в том числе Хучнинский водопад, Крепость семи братьев и одной сестры, пещера Дюрк и другие», — подчеркнул он.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что ведущее место в промышленности традиционно занимало ковроткачество, вместе с тем многие ценные художественные промыслы были утрачены.

Учитывая, что район является трудоизбыточный, необходимо заниматься их восстановлением, а также развитием курортно-рекреационного туризма.

Говоря об обеспечении устойчивого развития экономики муниципалитета, Магомед Курбанов отметил, что по уровню социально-экономического развития Республики Дагестан Табасаранский район входит в группу со средним уровнем развития.