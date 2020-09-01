Вопросы развития и вывода из «тени» тепличных хозяйств Дагестана обсудили в региональном Правительстве

Тепличные хозяйства будут выводить из тени. Такое решение принято на уровне правительства. Под руководством Артема Здунова состоялось совещание по развитию тепличных хозяйств.

Выход из тени позволит работникам теплиц получать легальный доход. Для этого действующие и новые теплицы будут ставить на учет.

Также для теплиц будут создавать энергоэффективные мощности. Это позволит тратить меньше воду и получать при этом высокие урожаи.

Для сельзозпроизводителей в Дагестане действуют налоговые преференции: для них налог снижен вдвое — до 3 %.