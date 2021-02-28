100-летие ДАССР, Политика

Вопросы развития Дагестана и его проблемы обсудят на федеральном уровне

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Врио главы Минприроды Дагестана Рахман Гамидов войдет в состав делегации, которая посетит верхнюю палату федерального парламента во время проведения Дней Дагестана в Совете Федерации.

В эти дни запланировано проведение расширенного заседания Комитета СФ ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Во время заседания будут рассмотрены вопросы развития сельского хозяйства и природопользования.

Рахман Гамидов заявил, что в эти дни у Дагестана есть хорошая возможность обсудить достижения и проблемы. Отметим, что Дни Дагестана пройдут в СФ ФС РФ с 1 по 3 марта.

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