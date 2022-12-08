Вопросы осенней призывной кампании обсудили в Новолакском районе

6 декабря в администрации МО «Новолакский район» состоялось еженедельное совещание. В рамках совещания, на основании полученных от межрайонного Военного комиссариата протокола, был проведен анализ работы специалистов ВУС.

Каждый из них отчитался: кто сколько повесток вручил, сколько ребят явилось в Военкомат, сколько предоставили справки с места учебы и на сколько лиц написаны рапорта в связи с отсутствием дома или же отказом явиться в Военкомат.

Глава в этой части отметил неудовлетворительную работу специалистов, которые не смогли за истекший период с начала осенней призывной кампании выявить кто, где находится и вручить им повестки. Неоднократно было отмечено, что новобранцы не будут направлены в места проведения специальной военной операции, а также проходить службу в новых субъектах России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава потребовал от специалистов составить акты-сверки с Военкоматом и свести цифры. Отметим, что уже более 15 ребят направились в места прохождения службы из муниципалитета.