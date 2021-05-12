Экономика

Вопросы оказания помощи хлебопекарям обсудили в Правительстве РД

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Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание по вопросам оказания государственной поддержки пекарям республики. В общей сложности на поддержку хлебопекарных предприятий выделено восемьдесят три с половиной миллионов рублей. Председатель Правительства РД подчеркнул, что меры господдержки должны быть доведены до каждого потенциального получателя. Для этого необходимо установить фактический объём всей хлебопекарной продукции. Специалистами Минсельхозпрода Дагестана уже проведены выездные информационные мероприятия на производства с целью разъяснения основных критериев и условий получения субвенций.

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