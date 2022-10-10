Вопросы оформления документов детей-сирот — на особом контроле

Заслушав доклад министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева о причинах ежегодного роста количества детей-сирот, Глава Дагестана Сергей Меликов поручил профильным органам принять меры для исключения фактов фальсификации документов.

В свою очередь министр труда и социального развития республики Абдурахман Махмудов подтвердил, что проводимая руководимым им ведомством проверка уже выявила случаи предоставления муниципалитетами недостоверных данных для вынесения судебного решения.

По словам министра, все факты будут переданы правоохранительным органам для дальнейшей работы.