Вопросы обеспечения кадровой потребности предприятий оборонно-промышленного комплекса республики обсудили в Минтруда Дагестана

В Министерстве труда и социального развития Дагестана состоялось расширенное совещание по вопросам обеспечения кадровой потребности предприятий оборонно-промышленного комплекса Дагестана.

Мероприятие состоялось под руководством Абдурахмана Махмудова. Открывая совещание, министр отметил, что в данном вопросе одной из приоритетных задач является обеспечение данных предприятий квалифицированными специалистами.

«Наблюдается нехватка узкопрофильных специалистов на предприятиях региона. Расширенное совещание с участием всех заинтересованных структур позволит нам обсудить основные проблемы в подборе кадров и совместно продумать пути их решения», — сказал Махмудов.