Вопросы незаконного оборота промышленной продукции обсудят на онлайн семинаре

Семинар на тему: «Незаконный оборот промышленной продукции – угроза национальной безопасности России, жизни и здоровью граждан» состоится 22 марта в онлайн-формате на платформе Вебинар.



Организаторами семинара выступают Международная ассоциация «Антиконтрафакт» и Оператор национальной системы маркировки товаров «Честный Знак». Его цель — предоставить аудитории актуальную информацию о методах и мерах противодействия незаконному обороту промышленной продукции, о положении защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Эксперты ознакомят слушателей с положительным опытом работы, о развитии отечественной системы цифровой маркировки и прослеживаемости продукции.

Особое внимание планируется уделить теме национальной продуктовой безопасности. В качестве спикеров выступят представители государственных органов власти, эксперты профильных отраслей, специалисты отечественных компаний.

Представители правообладателей отечественных торговых марок проинформируют о ситуации с контрафактом в субъектах Российской Федерации, а также о принимаемых мерах по защите брендов.

Принять участие в семинаре могут члены региональных Комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, члены региональных оперативных штабов по контролю ситуации в части внедрения маркировки товаров средствами идентификации, представители муниципальных комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, администраций городских округов и муниципальных образований, а также сотрудники территориальных правоохранительных и контрольно-надзорных органов СКФО: Республики Дагестан, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Северной Осетии – Алании и Ставропольского края.

Заявки на участие в семинаре и вопросы, на которые участники хотят получить ответ в рамках семинара, можно отправить отправить на почту skfo-seminar@mail.ru.

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