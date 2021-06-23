Вопросы льготного ипотечного кредитования многодетных семей обсудили на совещании под руководством Нюсрета Омарова

22 июня Нюсрет Омаров обсудил с руководителями банков реализацию в Дагестане программы «Семейная ипотека». Первый вице-премьер РД отметил, что данная программа направлена на поддержку семей с детьми в целях улучшения жилищных условий. Программа позволяет семьям, в которых с 1 января 2018 года родился второй и последующие дети, оформить кредит на льготных условиях, а для первоначального взноса возможно использовать материнский капитал. Данная программа предусматривает и рефинансирование уже оформленных кредитов по льготной ставке. Оператором программы «Семейная ипотека» является ДОМ.РФ, а её участниками определены около пятидесяти российских банков.

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