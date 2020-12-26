Вопросы лекарственного обеспечения медучреждений республики обсудили в Минздраве РД

И.о.министра здравоохранения РД Татьяна Беляева возглавила совещание по вопросам обеспечения «ковидных» пациентов необходимыми медикаментами. В рамках совещания, которое проводилось в режиме ВКС, Татьяна Беляева отметила, что главврачи должны активизировать работу по обеспечению запаса медикаментов в медучреждениях. Касательно пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении, то здесь необходимо работать более оперативно, активно привлекая добровольцев. Это особенно актуально в праздничные дни.

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