Вопросы импортозамещения обсудили Дагестан и Беларусь

21 сентября Сергей Меликов встретился с Председателем Госкоммитета по имуществу Беларуси Дмитрием Матусевичем, руководителем Росреестра Олегом Скуфинским для обсуждения вопросов импортозамещения.

«С учётом того, что Республика Беларусь производит практически всю технику, необходимую для нашего региона…» — отметил глава Дагестана, говоря о перспективах развития экономических и торговых отношений с Беларусью. Основными направлениями, по которым будут сотрудничать два региона являются: машиностроение, туризм, дорожное строительство, развитие системы обращения с ТКО, лёгкая промышленность, обувной промышленность и др.