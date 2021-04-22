Вопросы электроэнергитического комплекса республики обсуждались на региональной конференции в городе Каспийске

Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков принял участие в конференции «Энергетика Республики Дагестан: создание современной интеллектуальной энергетической инфраструктуры». Мероприятие состоялось 21 апреля на базе Энергетического колледжа города Каспийска. Основой темой конференции стало обсуждение актуальных вопросов для энергетического комплекса республики, одним из которых является снижение потерь тока. О проводимых в республике мероприятиях в целях снижения потерь электричества рассказал директор филиала «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов. По его словам, в четырёх муниципалитетах республики проводятся полномасштабные мероприятия по реконструкции ЛЭП, установке трансформаторов и счетчиков. На данные мероприятия выделено финансирование до полутора миллиардов рублей.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники