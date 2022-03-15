Вопросы догазификации обсудили на совещании штаба по развитию ТЭК Дагестана

14 марта состоялось заседание регионального штаба по вопросам обеспечения газификации и устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ РД. Руководил совещанием Сергей Меликов. Важным вопросом заседания стала необходимость активизации темпов догазификации населенных пунктов, а также исполнение поручений по итогам прошлого заседания. Сергей Меликов отметил, что в республике не газифицировано одиннадцать районов. Касательно догазификации, то в текущем году газ должен быть подведен к свыше двух тысяч домовладениям. Здесь Сергей Меликов напомнил, что основной объем догазификации должен быть выполнен до наступления зимы. Важно, что догазификация населённых пунктов проводится не за счёт финансовых средств населения. Для подачи заявления необходимо обратится в эксплуатационные газовые службы, в филиалы МФЦ, а также в районные администрации.

Вконтакте Одноклассники