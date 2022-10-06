Вопрос укомплектования мобилизованных из Агульского района будет решен максимально оперативно

В администрации МО «Агульский район» состоялась встреча Закира Каидова и депутата НС РД от Агульского района Магомедали Гаджиомарова, в рамках которой обсудили актуальные вопросы взаимодействия с мобилизованными жителями, в числе которых их снабжение всем необходимым.

По словам Главы МО «Агульский район» необходимо «четко и ясно подходить к решению данного вопроса». Данный аспект отметил и Магомедали Гаджиомаров, по его словам, необходимо консолидироваться в вопросах обеспечения наших военнослужащих всем, что необходимо в оптимальном количестве, а также взять их семьи на контроль и оказывать материальную и моральную поддержку.

«То, что мы можем, мы сделаем», — сказал Гаджиомаров. Накануне встречи, депутат республиканского парламента уже сдал тысячу зубных паст и тысячу зубных щеток в призывной пункт.

Глава отметил, что вопрос укомплектования военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации из Агульского района, будет решен максимально оперативно.