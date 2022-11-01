Вопрос централизации лекарственных закупок рассматривают в Правительстве Дагестана

Сергей Меликов провёл оперативное совещание в том числе по вопросам своевременного освоения федеральных средств на реализацию госпрограмм и средств из республиканских бюджета. В ходе совещания первый вице-премьер Руслан Алиев сообщил о том, что в Правительстве РД рассматривают вопрос централизации лекарственных закупок, что позволит своевременно приобретать необходимые препараты и контролировать их расходование. Работа в данном направлении ведётся во взаимосвязи с региональным комитетом по госзакупкам. Перейти к новой системе закупок планируется уже в следующем году.