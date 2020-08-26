Вопрос сохранения ограничительных мер на территории республики обсуждался на заседании Оперативного штаба 25 августа

Сохранение масочного режима, особенно в общественном транспорте, позволит защитить разные слои населения. Об этом сказал Владимир Васильев в рамках заседания Оперативного штаба республики по COVID-19, которое состоялось в режиме видеоконференции.

По словам руководителя региона, данная инициатива должна быть реализована во всех городах республики. Также в рамках совещания обсуждалась необходимость сохранения ограничительных мер на территории республики. Главы муниципалитетов высказались за сохранение существующих ограничений, высказали мнение против послаблений режима.

В рамках совещания свой доклад представил руководитель Минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов. Министр отметил, что количество медработников задействованных в работе на данный момент, почти в три раза меньше, чем за период пандемии. Также в республике создан резерв по пятидесяти шести наименованиям лекарственных препаратов, а СИЗов — по одиннадцати наименованиям.