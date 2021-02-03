Общество

Вопрос с мусорным коллапсом приобрёл неожиданный поворот в Агачауле

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Дмитрий Зуев, генеральный директор компании «Лидер», задержан по факту хищения в крупном размере. По версии СК РФ по Республике Дагестан, он с исполняющим обязанности гендиректора Мурадом Гаджимагомедовым и другими подельниками «сэкономили» больше 235 миллионов рублей, выделенных на вывоз и захоронение мусора. Вместо вывоза бытовых отходов на санкционированную площадку «Грин Тау» в Избербаше, мусор с городов и районов сваливался в Агачаул.

Резко в этом отношении высказался председатель Открытого молодёжного правительства Джабраил Алыпчаев, призвавший «привлечь к ответственности виновных в этом беспорядке».

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