Экономика

Вопрос рекультивации отработанных земель – один из приоритетных в сфере добычи полезных ископаемых и недропользования

Оставить комментарий

Об этом на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в республике заявил Сергей Меликов.

«Рекультивация отработанных земель требует пристального внимания ответственных органов. Попустительство в этом вопросе не только негативно влияет на состояние окружающей среды, влечет за собой опустынивание земель и образование всякого рода свалок, но и препятствует разработке территорий, привлечению инвесторов в республику, развитию туристических объектов, несет экологические и экономические риски», — подчеркнул глава республики.

Также читают:

Агульские бизнесмены-меценаты учредили гранты для ...
Баттал Батталов: «Дагестан имеет достаточно запасо...
Виноградников в Дагестане станет больше
Сергей Меликов проинспектировал Акушинский и Леваш...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.