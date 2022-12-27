Вопрос рекультивации отработанных земель – один из приоритетных в сфере добычи полезных ископаемых и недропользования

Об этом на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в республике заявил Сергей Меликов.

«Рекультивация отработанных земель требует пристального внимания ответственных органов. Попустительство в этом вопросе не только негативно влияет на состояние окружающей среды, влечет за собой опустынивание земель и образование всякого рода свалок, но и препятствует разработке территорий, привлечению инвесторов в республику, развитию туристических объектов, несет экологические и экономические риски», — подчеркнул глава республики.