Вопрос придания статуса села территории Гогаз взяли на контроль в эфире ЦУР

Вице-премьер региона, министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов отреагировал на просьбу жителей местности Гогаз придать территории статус села. Он заявил, что село Гогаз находится на территории отгонного животноводства, а его часть – в скотопрогонной трассе. Это доставляет неудобства местным жителям, и Минимущество отправляло рекомендации администрации района.

«Инициатива о внесении соответствующих изменений должна исходить от органов местного самоуправления. Я обещаю, что после сегодняшнего эфира еще раз свяжусь с администрацией Ахтынского и Магарамкентского районов, чтобы они активизировались в вопросах о вынесении предложений по преданию населённому пункту Новый Гогаз соответствующий статус, чтобы впоследствии мы могли представить по ним и земельный участок», — заявил Заур Эминов.

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