Вопрос предоставления земельного участка для размещения Новолакской ветряной электростанции обсудили в Минимуществе Дагестана

Совещание провел первый заместитель руководителя ведлмства Хабиб Джанаев с участием представителей компании «НоваВинд» и Минэнерго Дагестана.

Земельные участки для размещения ветряной электростанции будут образованы из состава земель, находящихся в республиканской собственности, ранее закрепленные за хозяйствами «Агрофирма Корода» и «Агрофирма Согратль».

Отметим, что размещение ветропарка позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей Новолакского и Кумторкалинского районов, а также снизить долю сетевых потерь из-за перетоков.

Кроме того, реализация позволит заложить основы для устойчивого социально- экономического развития региона, благодаря созданию дополнительных мощностей, новых рабочих мест и налоговых поступлений.