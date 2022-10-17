Волонтеры штаба #МыВместе подготовили к отправке медикаменты для мобилизованных

По поручению руководителя города Хасавюрта Корголи Корголиева организован сбор гуманитарной помощи мобилизованным, проводимый в рамках работы городского штаба Всероссийской акции #МыВместе.

Для каждого мобилизованного были собраны персональные аптечки. Туда включили самое востребованное — противовоспалительные, противоожоговые, ранозаживляющие, обезболивающие, жаропонижающие, антисептические средства, а также перевязочные материалы и пластыри.

Напомним, штаб #МЫВМЕСТЕ в Хасавюрте был создан на базе Координационного центра развития добровольческого движения.