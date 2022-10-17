Общество

Волонтеры продолжают помогать семьям мобилизованных

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Волонтеры Кизилюртовского района в рамках акции #МыВместе продолжают помощь семьям мобилизованных.

Начальник отдела молодёжной политики администрации Кизилюрта Магомедрасул Абдулахидов вместе с волонтерами посетил семьи мобилизованных жителей Кизилюртовского района в рамках акции #МыВместе. Так, семьям передали продуктовые наборы и помогли с решением других просьб. В доме военнослужащего Абдусамада Алиасхабова из села Кульзеб соответствующим службам было поручено рассчитать систему теплоснабжения в доме и в ближайшие дни начать работы.

Отметим, что помощь семьям военнослужащих осуществляется при поддержке депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Абдулхакима Гаджиева.

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