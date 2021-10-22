Волонтеры переписи должны быть защищены от коронавируса

С середины октября по всей стране стартовала перепись населения. Волонтеры, участвующие в переписи должны проявить максимальное внимание к своему здоровью в период сложной эпидемиологической ситуации. Статистика в открытых источниках показывает неутешительные данные по росту количества инфицированных. Чтобы защитить себя и контактное население в период Всероссийской переписи волонтеры, не имеющие противопоказаний, обязательно должны пройти вакцинацию от коронавируса.

Рамазанова Гури Гасановна участвует в переписи населения. Она ежедневно в течение месяца будет фиксировать граждан, осуществляя по дворовые обходы. Как волонтер, она ежедневно контактирует с большим количеством разновозрастного населения. Не заболеть самой и не заразить коронавирусом других ей помогает своевременная вакцинация от COVID-19.

«Я прошла процедуру вакцинации и этот факт позволяет мне и моим близким избежать вируса и его негативных последствий», — сказала Гури Рамазанова.