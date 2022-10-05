Волонтеры #МЫВМЕСТЕ оказывают поддержку военнослужащим и их семьям

В регионах России стартовала работа 250 штабов #МЫВМЕСТЕ, которые функционируют на базе вузов и ДоброЦентров и оказывают помощь военнослужащим и их семьям.

Более 7000 волонтеров в штабах адресно помогают семьям военнослужащим — доставляют им продукты, собирают необходимые вещи для детей, открывают клубы взаимопомощи и детских комнат, заботятся о домашних животных, чьи хозяева мобилизованы. Кроме того, вместе с Министерством юстиции РФ участники акции организовывают юридическую поддержку мобилизованных и военнослужащих.

Присоединиться к акции и стать добровольцем можно на сайте мывместе.рф или в ближайшем штабе #МЫВМЕСТЕ. Заявки на получение помощи можно оставлять по телефону горячей линии: 8-800-200-3411. Также в Телеграме функционирует чат-бот психологической поддержки, где можно получить консультацию волонтёра-психолога.