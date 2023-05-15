Общество

Волонтеры информируют хасавюртовцев о возможности прохождения военной службы по контракту

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Ребята раздают листовки, расклеивают информационные плакаты и отвечают на вопросы горожан.

Волонтёры информируют жителей Хасавюрта о том, что у них есть возможность встать на защиту Отечества, записавшись на военную службу по контракту. Все подробности заключения такого контракта расписаны в листовках, которые они раздают в людных местах.

Кроме того, ребята раскладывают памятки в общественном транспорте перед выходом маршруток на линию.

По словам волонтеров, в основном хасавюртовцы интересуются порядком заключения контракта, возможностью получения военной специальности и льготами, положенными участникам СВО.

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