Волонтеры города Хасавюрта активно помогают семьям мобилизованных

Объединенными усилиями депутатов городского Собрания, волонтеров местного отделения ВПП «Единая Россия» и муниципального штаба #МыВместе ведется работа по оказанию помощи семьям мобилизованных и сбору гуманитарной помощи для резервистов.

Напомним, работу штаба под личный контроль взял Глава Хасавюрта Корголи Корголиев.

За каждой семьей мобилизованных и военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, закреплена группа волонтёров, которые еженедельно посещают их, оказывают необходимую бытовую помощь, привозят продуктовые наборы, интересуются текущими проблемами.