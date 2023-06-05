Волонтеры города Хасавюрт информируют граждан о возможности прохождения военной службы по контракту

Ребята раздали информационные листовки, в которых можно найти ответы на все интересующие вопросы граждан. В частности, по каким критериям проходит отбор на добровольную службу по контракту, какие социальные гарантии предусмотрены контрактникам и членам их семей региональным и федеральным законодательством, минимальные сроки заключения контракта и положенное им денежное вознаграждение.

Кроме того, волонтеры разложили памятки в общественном транспорте перед выходом маршруток на линию.

Более подробную информацию о военной службе можно получить в военном комиссариате по городу Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам по адресу: ул. Гамидова, д.13, каб. №9, телефон для справок: 8 (87231) 5-17-14.