Общество

Волонтеры города Хасавюрт информируют граждан о возможности прохождения военной службы по контракту

Оставить комментарий

Ребята раздали информационные листовки, в которых можно найти ответы на все интересующие вопросы граждан. В частности, по каким критериям проходит отбор на добровольную службу по контракту, какие социальные гарантии предусмотрены контрактникам и членам их семей региональным и федеральным законодательством, минимальные сроки заключения контракта и положенное им денежное вознаграждение.

Кроме того, волонтеры разложили памятки в общественном транспорте перед выходом маршруток на линию.

Более подробную информацию о военной службе можно получить в военном комиссариате по городу Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам по адресу: ул. Гамидова, д.13, каб. №9, телефон для справок: 8 (87231) 5-17-14.

Также читают:

В день ВМФ в Каспийске состоится Парад артиллерийс...
Юсуп Умавов посетил смотровую площадку поселка Тар...
Эльмурза Саитов: «Владимир Путин положительно отоз...
Юрий Чайка наградил ветеранов юбилейными медалями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *