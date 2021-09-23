Общество

Волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт» примут участие в учениях в Буйнакском районе

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В Дагестане для волонтёров поискового отряда «ЛизаАлерт» с привлечением добровольцев из девяти регионов России пройдут учения. С 30 сентября по 3 октября 2021 года у села Аркас Буйнакского района пройдут учения в целях обеспечения обмена опытом и поиска методов повышения эффективности поисково-спасательной деятельности. Мероприятие организовано Министерством по делам молодежи РД и Центром развития добровольческих инициатив. Принять участие в мероприятии возможно, позвонив по номеру 7 928 585 53 33.

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