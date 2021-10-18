Волонтерское движение «СОВА» Буйнакского района прокомментировало назначение Сергея Меликова Главой Дагестана

«Глава Дагестана Сергей Меликов умеет слушать и слышать людей. Он часто подчеркивает значимую роль волонтеров в организации и проведении различных мероприятий. Радует, что руководитель региона отмечает эффективность работы добровольческих движений и поддерживает нашу деятельность, считая, что волонтерский корпус республики – один из самых активных.

Каждый волонтер республики был отмечен Благодарностью Главы Дагестана. Мы большая сплоченная команда и после избрания и официального вступления Сергея Меликова на должность Главы Дагестана, мы также готовы продолжить объединяться в трудные моменты и помогать людям», — сообщили волонтеры.