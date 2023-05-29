Волонтерское движение «Феникс» помогает семьям военнослужащих

Добровольческая организация была создана в 2019 году на базе Городской клинической больницы города Махачкалы. Волонтеры помогают медицинскому персоналу, проводят социальные и образовательные мероприятия.

Активисты самоотверженно проявили себя в период распространения коронавирусной инфекции, поддержав коллектив больницы, а сегодня волонтеры помогают семьям военнослужащих.

В прошлом году движение получило грант главы республики на открытие штаба. Здесь волонтеры проводят тренинги, семинары, собирают гуманитарную помощь и проводят досуг после дежурств.

Руководитель движения Исрафил Исрафилов поблагодарил главу республики за поддержку.