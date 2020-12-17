Общество

Волонтерский центр «Единой России» работает по всей стране

Оставить комментарий

По всей стране работают тысячи добровольцев, среди них и члены «Единой России». Во всех регионах созданы волонтерские центры. Масштабная всероссийская акция #МыВместе помогла многим людям во время самоизоляции. Волонтеры доставляют продукты, лекарства и другое необходимое тем, кто сам по каким-то причинам не может этого сделать.

«Единая Россия» провела множество акций вместе с Общероссийским народным фронтом. Накануне состоялся социальный онлайн форум партии «Единая Россия» с участием Владимира Путина.

Президент назвал социально-ориентированную работу партии очень востребованной и нужной, когда в сложные времена все объединяются вместе.

Также читают:

Встреча с учащимися Ричинской СОШ
60 лет совместной жизни
Перепись населения является задачей государственно...
Александр Матовников: у меня был позывной Чекист

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *