Волонтерский центр «Единой России» работает по всей стране

По всей стране работают тысячи добровольцев, среди них и члены «Единой России». Во всех регионах созданы волонтерские центры. Масштабная всероссийская акция #МыВместе помогла многим людям во время самоизоляции. Волонтеры доставляют продукты, лекарства и другое необходимое тем, кто сам по каким-то причинам не может этого сделать.

«Единая Россия» провела множество акций вместе с Общероссийским народным фронтом. Накануне состоялся социальный онлайн форум партии «Единая Россия» с участием Владимира Путина.

Президент назвал социально-ориентированную работу партии очень востребованной и нужной, когда в сложные времена все объединяются вместе.