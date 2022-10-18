Волонтерский штаб Казбековского района внес предложение выделить однодневную заработную плату в поддержку мобилизованных и их семей

17 октября в администрации Казбековского района под руководством первого заместителя руководителя муниципалитета Ильяса Шабазова прошло заседание волонтерского штаба по оказанию помощи мобилизованным гражданам и их семьям.

В нем приняли участие председатель Молодежного Парламента при Собрании депутатов, член политсовета местного отделения ВПП «Единая Россия», общественник Марьям-Асият Гамзатова, начальник отдела по ФК, спорту, туризму и делам молодежи Ибрагим Булатханов, а также представители Совета ветеранов района, управления соцзащиты, управления сельского хозяйства, СМИ и др.

Членами штаба было внесено предложение организовать пожертвование от коллективов организаций и учреждений района в размере однодневной заработной платы работников в поддержку мобилизованных и их семей. Кроме того, волонтерским штабом дан ряд поручений.