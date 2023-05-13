Волейбольный турнир памяти Мингажудина Магомедова состоялся в Каспийске

По доброй традиции спортивное событие собирает педагогов, коллег и товарищей почетного работника образования Российской Федерации в стенах лицея №8 имени Амет-Хана Султана, где преподавал Мингажудин Магомедов.

Организатором мероприятия выступило руководство образовательного учреждения при поддержке городской Администрации.

Мингажудин Габибуллахович был не только одним из лучших учителей математики и информатики в Каспийске, но и сильнейшим волейболистом. Продвигал спорт и объединял всех преподавателей лицея. Мастер своего дела, судья республиканской категории, «Почетный работник общего образования

Российской Федерации». С чувством глубокого уважения о безвременно ушедшем коллеге сегодня вспоминали товарищи Магомедова.

Волейбольный турнир среди педагогов памяти Мингажудина Магомедова проходит в городе Каспийске четвертый год подряд. Плечом к плечу с коллегами педагога сегодня стояли сыновья Энвер и Назир.

Соревнование без победителей носит символичный характер. Тем не менее лучшие из игроков были награждены памятными призами от организаторов мероприятия.

Источник