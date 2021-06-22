Война 1941-1945

С каждым годом в наших рядах все меньше ветеранов, которые ковали для нас победу, и все больше портретов в шествии «Бессмертного полка», где в память об ушедших идут их потомки.

Однако время не в силах стереть историческую память россиян или уменьшить значимость подвига советских народов в период с 1941 по 1945 годы. Особенно актуальным это становится в воспитании подрастающего поколения в должном чувстве уважения и почитания подвига советского солдата.

Из Агульского района на войну ушли несколько сотен солдат, вернулся домой только каждый второй. Отрадно, что подрастающее поколение наряду со взрослыми чтит память об участниках тех событий, выражая уважение и гордость:

Ибичаева Сабина (ученица 11 класса):

«Война – страшное событие. Огромное количество жертв, стоны раненых, слезы матерей и детей… Унесенные жизни невинных людей, которые идут на войну не по своей воле, страшнее всего. Великая Отечественная война – это одно из самых ужасных трагических событий в нашей стране. Многие люди шли на войну добровольно, не думая о последствиях, защищая честь своей Родины. Я считаю, что каждый человек должен знать об этом событии, потому что оно коснулось каждой семьи. Наши предки воевали за Родину, чтобы следующие поколения жили мирно, чтобы русская земля не досталась врагам. Многие пожертвовали своей жизнью. Поэтому мы никогда не должны забывать об этой войне, должны быть благодарны, что сейчас у нас мирное небо над головой».

Рамазан Наврузов (студент):

«Безусловно, каждая война — это трагедия, но то, что пережило человечество в первой половине XX века, стало для всех настоящим испытанием. Это были годы, когда весь мир, все отношения между странами перевернулись кардинально, изменились глобальные ценности, люди начали ценить времена, когда можно спать спокойно. И, конечно, война оставила незабываемый след в истории нашего Отечества и всех народов, которые тогда были с нами, мы должны ценить наших предков, которые боролись за то, что у нас есть сейчас, за мир и за свободу».

Алиева Оксана (ученица 11 класса):

«Я считаю, что ВОВ является одним из самых сложных периодов советского времени. Это война, которая унесла огромное количество жизней и нанесла огромный ущерб стране во всех её сферах. Также в этот период принимались важнейшие решения, которые повлияли на послевоенное время. Несмотря на жестокость существовавших в это время условий, народ смог победить врагов благодаря упорному труду и стойкости».

Наврузов Амир (студент):

«Великая Отечественная война – это одно из самых ужасных трагических событий в нашей стране. Многие люди шли на войну самостоятельно, не думая о последствиях, защищая честь своей Родины. И я горжусь такими людьми, но одновременно, когда я думаю о них, мне жутко и больно. В 1941-м на войну шли не только мужчины, но даже женщины и дети».

Мазаева Имара (ученица 11 класса):

«Великая Отечественная война — это страшное преступление против человечности. Чёрная страница нашей истории. Все мы знаем, какой ценой нам досталась эта нелегкая победа, сколько крови было пролито на местах сражения. Сотни, тысячи, миллионы человек погибли, среди них были и дети, и подростки, и старики. А ради чего это все? Ради нас. Ради нашего будущего. Чтобы всегда было чистое небо над головой. У каждого из нас есть свой предок, который побывал на войне. Поэтому мы не должны забывать о ВОВ! Земной поклон!»

Курбанова Залеха (ученица 10 класса):

«Я считаю, что мы одержали победу над фашизмом благодаря патриотизму и сплоченности народа. Каждый советский человек понимал, что отдать Родину врагам он не вправе, это было просто немыслимо. Да, конечно, Великая Отечественная война нанесла большой урон Советскому Союзу. Мы потеряли многих, и все они останутся в нашей памяти как Герои. Эта трагедия запомнится всем, каждый чем-то пожертвовал. Но именно наша сила духа и любовь к Родине помогли нам одержать победу над врагом!»

Манафова Халимай (ученица 11 класса):

«Я считаю, что каждый человек должен знать об этом событии, потому что оно коснулось каждой семьи. Поэтому мы никогда не должны забывать об этой войне, должны быть благодарны, что сейчас у нас мирное небо над головой. Я воспринимаю Великую Отечественную войну как большое горе и трагедию миллионов людей. Ведь практически каждый житель России потерял в той войне своих родных и близких. И в то же время я вижу эту войну как грандиозное торжество патриотизма, любви к Родине».

Будущее народа в его истории и уважительное отношение к прошлым событиям и героям прошедших лет позволяет надеяться, что социум сможет избежать повторения ошибок в будущем. Тот факт, что в нашем обществе сохраняется преемственность исторической памяти позволяет надеяться на то, что и спустя десятилетия и столетия будет сохраняться память о нашей истории и ее отважных деятелях.

Алена Магомедова