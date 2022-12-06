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Воины Гумбета продолжают получать письма детей

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Защитники Родины из Гумбетовского района продолжают получать трогательные письма детей, посылки. Учащиеся 3-го класса Ново-Аргванинской средней школы имени воина — интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Мухтарахмеда Курамагомедова отправили участникам СВО письма и посылки с продуктами.

Артиллерист Амирали Сайгидахмедов прочитал письмо школьников, поблагодарил детей, их родителей и учителей за участие в патриотических акциях «Письмо солдату» и «Посылка солдату». Наши воины говорят, что поддержка с тыла вдохновляет их на подвиги.

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