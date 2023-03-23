Воинская служба — конституционная обязанность гражданина

В Российской Федерации для каждого молодого человека, не имеющего ограничений по состоянию здоровья, служба в армии является обязательной. Призыв начинается после достижения юношей 18-ти лет, граничный возраст — 27 лет. Длительность прохождения службы составляет 12 месяцев.

Служба молодого человека в рядах российской армии для каждого солдата проходит по-разному, но каждый призывник должен пройти через определенные этапы службы в российской армии. Они включают в себя призывные мероприятия, сборный пункт, прохождение курса молодого бойца, основную службу и демобилизацию.

Согласно закону РФ, у призывников есть ряд обязательств перед страной. Уклонение может повлечь за собой ряд негативных последствий. Обязанности призывника перечислены ниже:

1. При получении повестки призывник обязан в десятидневный срок явиться в военный комиссариат по месту жительства.

2. Все категории призывников, признанных годными к прохождению службы, но получившие отсрочку, должны своевременно уведомлять о смене места жительства и семейного положения ответственный орган – местный военкомат.

3. После посещения военкомата призывник обязан проследовать в воинскую часть, выбранную военным начальством для прохождения службы. Он обязан пребывать там до окончания предназначенного сорока службы.

4. Если медицинская комиссия при военкомате не имеет возможность выдать заключение о состоянии здоровья, то призывник обязан пройти обследование в другой клинике.

Важно понимать, что воинская обязанность является конституционной ответственностью каждого гражданина, за уклонение от которой наступают юридические санкции.