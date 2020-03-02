Воин, труженик

Миллионы жизней забрала война, оставив глубочайщие раны в сердцах всей страны. Мы родились в то время, когда над нами уже не летали вражеские самолеты, не слышались оглушительные залпы бомб. Благодаря нашим храбрым мужчинам и не менее храбрым женщинам наше поколение не видело голода и не мучалось от холода. Один из них Аюб Гаджиевич Гаджиев.

Родился 12 августа 1909 года в селе Хвередж, Курахского района. Рос Аюб Гаджиевич сиротой. Его растили дядя и бабушка. В октябре 1941 года, оставив дома жену и двоих сыновей, он отправился на войну.

Воевал на белорусской земле. После полученного ранения его отправили в госпиталь в Сталинград. Был участником битвы под Сталинградом. За боевые заслуги был награжден многочисленными наградами. Вернулся с войны летом 1945 года.

В тяжёлые послевоенные годы работал председателем колхоза и вместе с сельчанами боролся с трудностями. Горести не оставляли Аюба Гаджиевича: скончался сын от болезни. Но мужественный и крепкий характер не дал сломить волю к жизни. Женился во второй раз.

Вместе с супругой Халумшикер, которая в свое время тоже рыла окопы, траншеи и оборонительные сооружения, имела награды как труженица тыла, вырастили и воспитали 11 детей.

Аюб Гаджиевич скончался 24 февраля 1990 года.

Родные и близкие гордятся им как достойным человеком, любящим отцом и дедом!

Салихат Малагусейнова