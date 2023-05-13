Воин СВО Омар Асадулаев из села Цунди-Шабдух награждён сразу двумя медалями

Командир боевой машины РСЗО «Град» реактивного дивизиона мотострелковой бригады сержант Омар Асадулаев из села Цунди-Шабдух Гумбетовского района награждён сразу двумя медалями.

7 мая 2023 года мы поздравляли бойца с получением государственной награды высшей пробы – медали Жукова (https://t.me/Gumbet05/5852). Указ о награждении подписал Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС России Владимир Путин. Подвиги нашего воина получили признание и в Министерстве обороны России – на месте дисклокации командование вручило Асадулаеву медаль «За воинскую доблесть» II степени.

Мы поздравляем Омара Асадулаева с получением медалей и желаем всего наилучшего! Данные награды – результат упорного ратного труда, мужества, героизма и подвигов нашего земляка. Мы Вами гордимся, Омар Асадулаев!

Напомним, что Асадулаев принимает участие в СВО на Украине с первых дней. До этого служил в Нагорном Карабахе.