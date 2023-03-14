Воин СВО Магомед Амаев из села Гадари сбил беспилотник врага и получил награду

Участник специальной военной операции на Украине, уроженец села Гадари Гумбетовского района, младший сержант Магомед Магомедханович Амаев сбил беспилотник врага и награждён знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени. Указ о присвоении государственной награды подписал Президент России Владимир Путин.

Магомед Амаев прошёл срочную службу в Хабаровске. Учился в Хабаровском промышленно-экономическом техникуме. По контракту служит в Вооружённых Силах России с 2020 года. В СВО на Украине принимал участие с первых дней, освобождал населенные пункты Запорожской, Херсонской областей Новороссии и Донецкой Народной Республики от неофашизма. Летом 2022 года получил боевое ранение. После прохождения курса лечения снова вернулся на передовую.