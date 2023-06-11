Воин СВО из села Данух Ислам Мусаев: «Поздравляю гумбетовцев с Днём России!»

Участник специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, выходец из высокогорного села Данух Гумбетовского района сержант Ислам Мусаев присоединился к поздравлениям с Днём России.

«От души поздравляю вас с государственным праздником – Днём России! Наша великая страна сейчас снова борется за свободу, за базовые ценности добра и нравственности. Россия в своей истории не раз сталкивалась с вызовами и всегда отстаивала свою позицию. Наша страна освободила мир от газовых печей и концлагерей фашистов. На наше поколение выпало бороться против неофашистов, бандеровцев. Враг будет разбит, победа будет за нами!» – отметил Ислам Мусаев.