Воин-интернационалист Наби Магомедов: «Мы обязаны защищать Родину»

Участник афганской войны старшина Наби Магомедов полностью поддерживает объявленную в России частичную мобилизацию и готов принять участие в спецоперации на Украине. Об этом он сказал в беседе с «Молодежью Дагестана».

«Мы обязаны защищать Родину, — говорит Магомедов. — Каждый уважающий себя гражданин России независимо от его вероисповедания, когда Родине нужна помощь, должен быть там. Хочу подчеркнуть, что для мусульман, у кого в сердцах есть пять столпов ислама и шесть столпов имана, этим людям даже объяснять ничего не надо. Они знают, что надо встать на защиту Родины.

Я воин-интернационалист и состою в обществе боевого братства. Мы неоднократно доставляли гуманитарные грузы жителям Донбасса, в том числе в самые горячие точки.

У противников мобилизации аргумент такой: «на нас же не напали». Неужели так тяжело остановить их на рубежах нашей Родины? Что они на нас надвигают? Это наркотики, ЛГБТ, нацизм и десятки разных форм бедствий.

Две женщины, не имеющие никакого отношения к исламу, настроили студенческую молодежь против сотрудников правоохранительных органов, которые жизнь отдают, защищая наше спокойствие. Думаю, молодым людям надо правильно преподнести все – ценность Родины, уважение к родителям, учителям, к знаниям. Если мы усилим духовно-нравственный воспитательный процесс, то добьемся того, что таких деструктивных ситуаций не возникнет».

Наби Магомедов заявил о готовности принять участие в спецоперации на Украине, если его мобилизуют. Некоторые его товарищи из боевого братства записались добровольцами. Но самому младшему из воинов-интернационалистов 54 года, поэтому их пока не мобилизуют.

«Если в нас нужда будет у нашей Родины, иншаллах, мы будем там, где нас хотят видеть. В этом нет никаких сомнений», — сказал он.

Источник: Молодежь Дагестана