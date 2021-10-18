Воин-интернационалист Магомедрасул Сулейманов прокомментировал избрание Сергея Меликова на должность Главы Дагестана

Председатель Гумбетовского местного отделения Общероссийской общественной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, заслуженный наставник молодёжи РД Магомедрасул Сулейманов прокомментировал избрание Сергея Меликова Главой Дагестана.

«Дагестан – стратегически важный регион России, который граничит с пятью зарубежными странами: Казахстаном, Ираном, Туркменистаном, Азербайджаном и Грузией. По территории республики проходят значимые для страны транспортные линии «Север – Юг», связывающие Россию с Ближним Востоком и Азией торговыми путями. Избрание боевого генерал-полковника и опытного управленца Сергея Алимовича Меликова Главой Дагестана – это большое политическое событие в жизни региона и страны.

За год работы в Дагестане в качестве врио Главы РД Сергей Меликов показал себя как внимательный к проблемам маленького человека лидер, который заботиться о народе и простых людях. Самые острые, первоочередные вопросы региона были озвучены им на федеральном уровне, и решение данных проблем сдвигается с мёртвой точки. Сергей Меликов знает цену мирной жизни и проявил себя как эффективный управленец. Также Сергей Алимович Меликов уделяет большое внимание улучшению жилья воинов-интернационалистов. Выражаем ему благодарность за доброе отношение к защитникам Отечества, исполнявшим в разных уголках мира интернациональный долг», – отметил Магомедрасул Сулейманов.