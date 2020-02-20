Воевал за Родину

Амаев Джабраил Магомедович. Родился в 1920 году в с.Тпиг Агульского района. В 1940 году был призван в армию Бакинским горвоенкоматом. Принимал участие в карело-финской войне. Активный участник Великой Отечественной войны.

В 1942 году был тяжело ранен. Вернулся на Родину в июне 1944 года инвалидом первой группы. За проявленное мужество в боях награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

После демобилизации, в июне 1944 года, был назначен налоговым инспектором Агульского райфинотдела, где проработал до самой смерти. Умер 17 июня 1955 г.