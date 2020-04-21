Воевал с японцами

Каждый гражданин нашей страны, начиная с малого возраста, знает о такой грозной и тягчайшей поре в её истории, как Великая Отечественная война. Как известно, начало этого ужасающего события пришлось на 22 июня 1945, когда фашистская Германия, нарушив заключённый до этого пакт о ненападении стран друг на друга, предательски напала на СССР.

Удар оказался для нашей страны сокрушительным – нацистская кампания оказалась совершенно неожиданной и тщательно подготовленной. Хронологию событий, происходивших на протяжении следующих четырех лет между этими и вовлеченными в последующем в войну странами, мы можем просмотреть через воспоминания участников тех баталий и детальные исторические сводки.

В этой же статье мы будем говорить о событиях, произошедших в тот же период на другом конце планеты и нашей необъятной страны – о Русско-японской войне (второй), вспыхнувшей в 1939 и, несмотря на перемирие, заключённое в том же году, продолжавшейся периодическими вспышками до сентября 1945 года.

Свой боевой путь на этой войне прошёл наш соотечественник Рамазанов Зияутдин Мазаевич из села Тпиг, призванный в ряды Красной Армии в 1941 году Хивским РВК, в 357 саперный отдельный батальон (входил в 37 артиллерийский полк 59 стрелковой дивизии, которая в составе 1-ой Краснознамённой армии Дальневосточного фронта защищала дальневосточные рубежи СССР).

Главным и единственным агрессором на всём Дальнем Востоке тогда выступала Япония, основные её силы — Квантунская армия, численность которой в годы ВОВ составляла около 700 тысяч человек. Эти же войска предпринимали ряд безуспешных операций по нападению на границы СССР ранее: летом 1938 вторглись в пределы СССР у озера Хасан, в 1939 была организована более крупная военная провокация против Советского Союза и МНР на реке Халхин-Гол.

После начала ВОВ, Квантунская армия сосредоточилась на маньчжурской границе в Корее. В соответствии с операцией «Кантокуэн» эти войска должны были в удобный момент напасть на СССР, в зависимости от положения на советско-германском фронте.

С началом Маньчжурской операции, 16 августа 1945 года, командующий Квантунской армии генерал Ямада Отодзо приказал своей армии сдаться после того, как император Хирохито объявил о капитуляции Японии с 14 августа 1945 года. Некоторые японские дивизии отказались сдаться, и боевые действия продолжались в течение следующих нескольких дней.

В ходе Маньчжурской операции советских войск Квантунская армия потеряла убитыми около 84 тысяч солдат и офицеров, свыше 15 тысяч умерли от ран и болезней на территории Маньчжурии, около 600 тысяч человек попали в плен, при этом безвозвратные потери Советской Армии составили около 12 тысяч человек.

В одной из боевых вылазок Зияутдин Рамазанов получил лёгкое ранение в голову, о чём он рассказывал много лет спустя своим детям.

За годы службы он проявил качества настоящего воина, за что был не раз награждён медалями, а также благодарностью за отличные боевые действия от Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза И.В.Сталина.

По окончании войны Зияутдин вернулся в родное село, где умер спустя сорок с лишним лет и был похоронен.

Хасбулат Гамзатов