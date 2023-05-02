Военный врач из Бабаюртовского района награжден Золотой звездой «Народный герой Дагестана»

Старший лейтенант, начальник медицинской службы десантно-штурмового полка Насурдин Насурдинов из села Бабаюрт Бабаюртовского района награжден Золотой звездой «Народный герой Дагестана».

27-летний Насурдин Насурдинов окончил Бабаюртовскую СОШ № 1 имени А.Арзулумова на золотую медаль. После школы поступил в Санкт-Петербургскую Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова на факультет подготовки врачей для ракетных, сухопутных и воздушно-десантных войск. После успешного окончания академии по распределению проходил военную службу в десантно-штурмовой бригаде в должности командира медицинского взвода.

С начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в составе подразделения находился на территории Украины. В ходе специальной военной операции был ранен. После длительного лечения был повторно направлен в зону специальной военной операции. За мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных задач, Насурдин Насурдинов был награждён Орденом Мужества.

При выполнении очередного боевого задания, подразделение десантников попало в засаду, командир получил тяжёлое ранение, при этом он не мог выполнять возложенные на него обязанности. Принял на себя командование Насурдин Насурдинов, при этом показал себя как настоящий боевой офицер и отважный сын Дагестана. Благодаря мужеству и героизму, под командованием старшего лейтенанта Насурдина Насурдинова, десантники сумели выйти в безопасное место без потерь.

За выдающиеся заслуги перед многонациональным народом Дагестана, Насурдинов награжден государственной наградой — Золотой звездой «Народный герой Дагестана».