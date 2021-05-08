Военный оркестр проиграл военные композиции под окнами ветеранов в Кизляре

В городе Кизляре под окнами ветеранов Великой Отечественной войны Веры Никитиной (Липниной) и Георгия Кондрачукова прошёл марш Росгвардейцев под командованием Василия Липатова — замкомандира Махачкалинского соединения Росгвардии. Он поздравил ветеранов с наступающим Днём Победы и высказал тёплые слова благодарности и пожелания.

Военный оркестр проиграл песни военных лет. Поздравить ветеранов пришли юнармейцы и юные росгвардейцы.

Вера Липнина рассказывает, что училась в школе, когда началась война. Ушла добровольцем на фронт, попала по распределению во 2-ой Белорусский фронт в батальон авиаобслуживания. Участвовала в военных действиях в Белоруссии, Германии, Польше, а в 1945 году на стене Рейхстага расписалась «Липнина из Кизляра».

Георгий Кондрачуков был участником боевых действий за освобождение Молдавии, Украины, Румынии, а также военных операций в Венгрии, Польше. Был награждён орденом Красной Звезды маршалом Жуковым.